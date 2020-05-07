В Тульской области нарушителей пропускного режима отслеживают с воздуха

7 Май 2020 2020-05-07T18:06:00+03:00

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В Тульской области начали контролировать въезды в регион с использованием воздушных средств наблюдения. Так, в небо запускаются беспилотные дроны, которые фиксируют факты нарушения водителями введенного пропускного режима на региональных дорогах.

Дроны выходят в рейд на участки трасс М-2 и М-4. Они выявляют те автомобили, которые пытаются проехать в регион по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты. Так, все выявленные нарушения с установленными точными координатами передаются в дальнейшем в правительство Тульской области для принятия дальнейших мер.

Напомним, что с 30 апреля въезды и выезды из Тульской области контролируют сотрудники полиции, проверяя у граждан цифровые пропуска. Так, все въезжающие или покидающие регион граждане, вне зависимости от вида транспорта, должны иметь при себе зарегистрированный QR-код и паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU