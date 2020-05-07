2020-05-07T17:49:01+03:00
Происшествия

Житель Тульской области может сесть в тюрьму на 15 лет за совершенное им убийство

Трагическое происшествие случилось в феврале этого года в Воловском районе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Житель Тульской области может сесть в тюрьму на 15 лет за совершенное им убийствоЖитель Тульской области может сесть в тюрьму на 15 лет за совершенное им убийствоФото: Алексей ФОКИН
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Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя , который обвиняется в убийстве.

А преступление произошло в ночь с 24 на 25 февраля 2020 года. Обвиняемый находился в одном из помещений Воловского района в алкогольном состоянии. Так, в ходе ссоры с потерпевшим, злоумышленник схватил имеющийся у жертвы нож и нанес ему резаную рану грудной клетки. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения злодеяния, полицейские в ходе расследования быстро обнаружили убийцу.

На мужчину было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику светит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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