8 мая в нескольких поселках Тулы исчезнет холодная вода
Отключение воды будет связано с ремонтно-профилактическими работами
8 мая в нескольких поселках Тулы исчезнет холодная водаФото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 8 мая, некоторые туляки останутся без холодной воды. по ряду адресов отключат водоснабжение. Временное прекращение водоснабжения будет связано с проведением проведения плановых ремонтно-профилактических работ.
Так, 8 мая с 10-00 часов утра до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: пос. Горняк ул. Киреевская, пос. Октябрьский (Скуратово), пос. Ново-октябрьский ул. Скуратовская.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU