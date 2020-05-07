Тульская область заняла 11 место в стране по количеству коронавирусных больных

7 Май 2020 2020-05-07T17:24:57+03:00

Всего в регионе подхватили инфекцию 1530 человек

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По данным за прошедшие сутки, Тульская область заняла 11 место по количеству заболевших коронавирусом в стране. На 7 мая в регионе зафиксировано 85 новых случаев заболевания. Общее количество заболевших - 1530 человек.

Опередила Тульскую область в данном коронавирусном рейтинге Рязанская область, Республика Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Республика Татарстан. В пятерке лидеров по заболевших за сутки оказались: Руспублика Дагестан (105), Санкт-Петербург (306), Нижегородская область (312), Московская область (842) и Москва (6703).

Напомним, что за прошедшие сутки еще один 67-летний житель Тульской области скончался с подтвержденным коронавирусом. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии, в анамнезе у него - патология сердечно-сосудистой системы. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония. Это уже 10-й случай с летальным исходом от коронавируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU