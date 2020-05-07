Тульский мемориал «Памяти героев-энергетиков» официально откроется только к концу декабря 2020 года

7 Май 2020 2020-05-07T16:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня представители региональной власти снова проверили готовность мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков», который был возведен в южной части Тулы около поселка Менделеевский. В годы ВОВ на этом месте проходила передняя линия обороны города.

На сегодняшний день объект находится в высокой степени готовности - основные строительные работы завершены, выполнено благоустройство прилегающей к комплексу территории. Сам комплекс включает в себя 5 площадок, на которых располагаются пять стел, посвященных каждому году войны - с 1941-го по 1945-й. Центральная аллея ведет к обелиску высотой 14,18 м, которая символизирует количество дней войны, в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы, на которых высечены имена энергетиков – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Перед обелиском зажжен Вечный огонь.

В ближайшем будущем будет благоустроена территория мемориала, рядом с которым появится сквер. Завершить работы и официально открыть комплекс планируют к концу декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU