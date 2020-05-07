В Туле на улице Рязанской из-за мокрого асфальта случилось тройное ДТП

7 Май 2020 2020-05-07T15:20:09+03:00

5 мая на дороге столкнулись два легковых автомобиля и догнавшая их фура

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В праздничные дни, 5 мая, в Туле на улице Рязанской произошло тройное ДТП, одной из причин которого стал мокрая дорога. На дороге “повстречались” два легковых автомобиля и одна фура.

По записям видеокамер, в 16:35 на улице Рязанской в попутном направлении столкнулись две легковушки. И тут же, спустя несколько секунд, в них врезался большегруз, который не успел оттормозиться. После такого удара одну из легковушек вынесло с проезжей части на бордюр возле автомойки, предварительно пронесся через полосы встречного движения.

Предполагается, что причиной ДТП мог стать мокрый асфальт. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, а все обстоятельства и детали устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU