В Туле двое воров залезли в чужой дом
По данному факту проводится проверка
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В одно из частных домовладений забрались два злоумышленника. После того как сработала сигнализация, на место происшествия прибыл наряд Росгвардии.
Сотрудники ведомства обнаружили мужчин, которые пытались похитить материальные ценности.
Их задержали и передали следственно-оперативной группе полиции. Задержанными оказались 36-летний и 25-летний местные жители. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU