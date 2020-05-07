В Туле двое воров залезли в чужой дом

7 Май 2020 2020-05-07T14:56:48+03:00

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В одно из частных домовладений забрались два злоумышленника. После того как сработала сигнализация, на место происшествия прибыл наряд Росгвардии.

Сотрудники ведомства обнаружили мужчин, которые пытались похитить материальные ценности.

Их задержали и передали следственно-оперативной группе полиции. Задержанными оказались 36-летний и 25-летний местные жители. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU