В Тульскую область удалось вернуть из-за рубежа 65 туристов

7 Май 2020 2020-05-07T14:04:47+03:00

До 18 мая запланировано еще 16 рейсов из зарубежных стран

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На данный момент в Тульскую область удалось вернуть из-за границы уже 65 жителей региона. Это результат совместной работы губернатора Алексея Дюмина, МИД РФ, Минкомсвязи РФ, посольств России за рубежом. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

До 18 мая запланировано еще 16 рейсов из стран, в которых остаются туляки. Работа по их возвращению будет продолжена.

Напомним, что по прилету всем туристам следует изолироваться на 14 дней. Это нужно, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU