В Тульской области организовали дополнительные обсерваторы в гостиницах
Об этом говорили на совещании в правительстве региона
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В гостиницах Тулы и Узловой организовали дополнительные обсерваторы. Они уже начали работать. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.
Помещение в обсервацию осуществляется на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области об изоляции в условиях обсерватора до получения результата лабораторных исследований на COVID-19.
За неисполнение постановления грозит административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU