В Тульской области организовали дополнительные обсерваторы в гостиницах

7 Май 2020 2020-05-07T13:56:18+03:00

Об этом говорили на совещании в правительстве региона

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В гостиницах Тулы и Узловой организовали дополнительные обсерваторы. Они уже начали работать. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

Помещение в обсервацию осуществляется на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области об изоляции в условиях обсерватора до получения результата лабораторных исследований на COVID-19.

За неисполнение постановления грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU