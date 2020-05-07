В Тульской области в майские праздники росгвардейцы патрулируют леса и зоны отдыха
В правительстве региона рассмотрели вопросы контроля за исполнением ограничений в связи с коронавирусом в майские праздники
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С 3 мая росгвардейцы патрулируют леса и зоны отдыха с использованием спецтранспорта повышенной проходимости. Также проводятся профилактические мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.
Кроме того, для обеспечения охраны правопорядка в майские праздники выделены дополнительные силы. Особое внимание росгвардейцы уделяют общественным пространствам.
ИСТОЧНИК KP.RU