В Тульской области в майские праздники росгвардейцы патрулируют леса и зоны отдыха

7 Май 2020 2020-05-07T13:06:08+03:00

В правительстве региона рассмотрели вопросы контроля за исполнением ограничений в связи с коронавирусом в майские праздники

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С 3 мая росгвардейцы патрулируют леса и зоны отдыха с использованием спецтранспорта повышенной проходимости. Также проводятся профилактические мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

Кроме того, для обеспечения охраны правопорядка в майские праздники выделены дополнительные силы. Особое внимание росгвардейцы уделяют общественным пространствам.

ИСТОЧНИК KP.RU