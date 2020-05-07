Около 1,5 тысяч человек не пустили в Тульскую область из-за отсутствия пропусков

7 Май 2020 2020-05-07T12:43:23+03:00

Изменить размер текста: A A

С 30 апреля около 1,5 тысяч человек пустили в Тульскую область из-за отсутствия цифровых пропусков. Полицейские составили 44 административных протокола. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

Пропускные пункты на границах региона начали действовать с 17 апреля. С этого момента полицейские проверили порядка 25 тысяч машин. А с 30 апреля начали контролировать еще и наличие цифровых пропусков у всех, кто пересекает границу Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU