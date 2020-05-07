2020-05-07T11:21:02+03:00
Происшествия

В Тульской области на встречке столкнулись «Lada» и «Honda»

В результате ДТП помощь медиков потребовалась 3 людям
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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6 мая в 11.00 на 1 км дороги «Тула-Шатск» произошло ДТП. 51-летний мужчина на автомобиле «Honda CR-V» выехал на встречную полосу и столкнулся «Lada Granta» под управлением 50-летнего мужчины. Затем «Lada» съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, первый водитель не справился с управлением.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителям, а также пассажиру автомобиля «Honda», 50-летнему мужчине. После этого их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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