В Тульской области на встречке столкнулись «Lada» и «Honda»

7 Май 2020 2020-05-07T11:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

6 мая в 11.00 на 1 км дороги «Тула-Шатск» произошло ДТП. 51-летний мужчина на автомобиле «Honda CR-V» выехал на встречную полосу и столкнулся «Lada Granta» под управлением 50-летнего мужчины. Затем «Lada» съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, первый водитель не справился с управлением.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителям, а также пассажиру автомобиля «Honda», 50-летнему мужчине. После этого их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU