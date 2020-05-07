7 Май 2020 2020-05-07T10:12:43+03:00

Только вмешательство прокуратуры заставило восстановить дорогу в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Событие произошло на одной из улиц Белева

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В Белеве отремонтировали дорожное покрытие после проведенных работ по водоснабжению на улице 2-ая Ершовская. Сделать это подрядная организация по собственному желанию не захотела - жителям пришлось обратиться в районную прокуратуру.

Для того, чтобы устранить нарушение главе администрации Белева было внесено представление, и – чудо! - дорогу отремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU