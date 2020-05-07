7 Май 2020 2020-05-07T09:32:54+03:00

Кто в Туле останется без электричества сегодня, 7 мая, из-за проведения профилактических работ Фото: соцсети

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По сообщению ресурсоснабжающей организации отключения энергоснабжения в Туле запланированы по следующим адресам:

С 12:00 до 18:00: ул. Оборонная, 80, 63, 96-а, 96, 98, 100; ул. Староникитская, 87; ул. П. Алексеева, 7-49 (нечетн.), 12-62 (четн.); ул. Буденного, 45-59 (нечетн.), 68, 72, 57-а, 55-а, 64-а, 58-62 (четн.); ул. М. Смирнова, 41-99, 1-21 (нечетн.), 42-88 (четн.), 70-а; ул. М. Мазая, 17, 23, 21, 25, 15, 19; ул. Бардина, 1, 7, 3; ул. Приупская, 26-б, 14, 24, 27, 23, 25, 26, 28, 28-а; ул. Чаплыгина, 4, 2, 8; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6

С 12:00 до 14:00: ул. М. Горького, 20; ул. Арсенальная, 5,3

С 12:00 до 19:00: ул. Ложевая, 1-26, 30; ул. Осташева, 70-96 (четн.), 79-105 (нечетн.); ул. Пробная, 41-77 (нечетн.), 48-98 (четн.), 80-а, 50-а; ул. Пролетарская, 89; ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а,; ул. Осташева, 128; ул. Пролетарская, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71-87, 93-117 (нечётн.); ул. Ложевая, 23-б; ул. Пролетарская, 37-69 (нечетн.); ул. Плеханова, 1-43; ул. Чапаева, 15-21 (нечетн.), 24-34 (нечетн.); 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечетн.); 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 19-й пр-зд, 4-14 (четн.), 20, 3-19 (нечетн.), 23; 20-й пр-зд, 2-32 (четн.), 3-23 (нечетн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (четн.), 17-49 (нечетн.); 31-й пр-зд, 2-48 (четн.), ул. Кап. Громова, 19, 21, 25; Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (четн.), 119-153 (нечетн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (четн.), 3-41 (нечетн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з; ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечетн.), 128-142 (четн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечетн.), 34-38 (четн.); ул. Лескова, 13-23, 23-а (нечетн.), 2-6 (четн.); ул. Щепкина, 2-18 (четн.); ул. Ватутина, 1-17 (нечетн.), 2-22 (четн.); Епифанское ш., 37-57 (нечетн.); ул. Ив. Франко, 1-21 (нечетн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая, 40, 42.

ИСТОЧНИК KP.RU