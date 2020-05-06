Вера в бога не спасла информационный отдел Тульской Епархии?

6 Май 2020 2020-05-06T20:06:36+03:00

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По имеющейся информации, Тульская Епархия ликвидировала свой информационный отдел ввиду сложных финансовых обстоятельств. Структура отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации. Ввиду того, что храмы уже долгое время закрыты для прихожан, резко снизились благотворительные взносы, и содержание отдела стало невозможным.

Вместе с тем, получить официальное подтверждение данной информации в Тульской Епархии редакции пока не удалось. Обещаем сообщить подробности в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU