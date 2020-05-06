2020-05-06T20:06:36+03:00
Общество

Вера в бога не спасла информационный отдел Тульской Епархии?

Из-за резкого снижения благотворительных взносов его сотрудников уволили
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Вера в бога не спасла информационный отдел Тульской Епархии?Вера в бога не спасла информационный отдел Тульской Епархии?Фото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

По имеющейся информации, Тульская Епархия ликвидировала свой информационный отдел ввиду сложных финансовых обстоятельств. Структура отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации. Ввиду того, что храмы уже долгое время закрыты для прихожан, резко снизились благотворительные взносы, и содержание отдела стало невозможным.

Вместе с тем, получить официальное подтверждение данной информации в Тульской Епархии редакции пока не удалось. Обещаем сообщить подробности в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вера в бога не спасла информационный отдел Тульской Епархии?
В Тульской области мужчина пытался ограбить автозаправку, угрожая поджогом
Частное охранное предприятие в Туле оштрафовали за нарушения при трудоустройстве
В ДТП в Тульской области погибли два человека
Марш-бросок в честь Дня Победы совершили тульские десантники
Где размещаются в Тульской области треноги до 28 мая
Онлайн-акция "Бессмертный полк" в Туле 2020: программа, расписание, участники
С 7 мая в Туле отключится отопление
Тулякам предлагают поучаствовать в акции «Синий платочек» онлайн
Ушел из жизни почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев
Детский пульмонолог расскажет в прямом эфире тулякам, как бороться астмой
Проекции, посвященные Дню Победы, появились на ряде домов Тулы
МЧС предупредило туляков об усилении юго-восточного ветра
Погода в Туле 6 мая: гроза и + 18 градусов
По каким адресам в Туле отключат электричество 6 мая
В Тульской области 39-летний мужчина избил и задушил свою знакомую
Тульские полицейские перегородили въезд в Кондуки
Мобильные мошенники увели у четырех туляков 412 тысяч рублей
Количество преступлений в Тульской области сократилось на 2,6%
На Тулу надвигается гроза, дождь и сильный ветер
В Тульской области появится памятник "Булочки Венёвки"
Туляки примут участие в "Бессмертном полку" через окна своих домов
Индекс самоизоляции в Туле увеличился почти вдвое
В Тульской области маски не снимут вплоть до 11 мая
5 мая в Туле будет жарко, но дождливо