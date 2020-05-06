В Тульской области мужчина пытался ограбить автозаправку, угрожая поджогом
В Чернском районе за разбой задержан мужчина
В Тульской области мужчина пытался ограбить автозаправку, угрожая поджогомФото: соцсети
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По предварительным данным, недалеко от Черни ночью в помещение АЗС зашел мужчина и вылил на пол легковоспламеняющуюся жидкость, после чего потребовал выручку из кассы, угрожая поджогом. Однако угрозы не возымели силы - поджигателя работник заправки просто вытолкал на улицу.
Там 32-летнего безработного и задержала полиция.
В настоящее время полиция расследует все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU