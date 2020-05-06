В Тульской области мужчина пытался ограбить автозаправку, угрожая поджогом

6 Май 2020 2020-05-06T19:49:33+03:00

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По предварительным данным, недалеко от Черни ночью в помещение АЗС зашел мужчина и вылил на пол легковоспламеняющуюся жидкость, после чего потребовал выручку из кассы, угрожая поджогом. Однако угрозы не возымели силы - поджигателя работник заправки просто вытолкал на улицу.

Там 32-летнего безработного и задержала полиция.

В настоящее время полиция расследует все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU