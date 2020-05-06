2020-05-06T19:27:21+03:00
Происшествия

Частное охранное предприятие в Туле оштрафовали за нарушения при трудоустройстве

В организацию приняли на работу бывшего госслужащего
Игорь КОПЫТОВ
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Частное охранное предприятие в Туле оштрафовали за нарушения при трудоустройствеЧастное охранное предприятие в Туле оштрафовали за нарушения при трудоустройствеФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Пролетарского района Тулы в рамках противодействии коррупции выявила нарушения закона в ООО ЧОП «ПромБезопасность». Установлено, что в январе 2019 года на предприятие устроился работать бывший госслужащий. Однако уведомление о трудоустройстве, как положено, в течение 10 дней работодатель на прежнее место работы не отправил.

В результате рассмотрения административного дела предпринимателю было назначено наказание в виде 120 000 рублей штрафа. На данный момент работодатель устранил нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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