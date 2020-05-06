6 Май 2020 2020-05-06T18:38:27+03:00

В ДТП в Тульской области погибли два человека Фото: материалы пресс-служб

Изменить размер текста: A A

По предварительной информации, 4 мая в два часа ночи на 5 километре трассы «Кимовск - Новольвовск» произошло ДТП. Находившийся за рулем «Citroen Xsara Picasso» в нетрезвом состоянии водитель 1982 года рождения не справился с управлением и, съехав в кювет, опрокинулся.

В аварии погибли два пассажира - 29-летний и 27-летний. Водитель и еще один пассажир, мужчина 1985 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU