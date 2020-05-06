Марш-бросок в честь Дня Победы совершили тульские десантники

6 Май 2020 2020-05-06T17:20:27+03:00

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Только трое из целой тысячи с лишним – самые достойные - вышли на старт марш-броска с портретами героев соединения, павших в годы Великой Отечественной войны.

Общая протяженность маршрута Победы составила 5 километров по территории части. На финише весь личный состав ждал горячий чай и вода.

Таким образом военнослужащие тульского соединения почтили память Героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU