Где размещаются в Тульской области треноги до 28 мая

6 Май 2020 2020-05-06T15:49:40+03:00

Треноги перенесены на загородные дороги федерального и регионального уровня

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В ГИБДД УМВД России по Тульской области рассказали, где будут располагаться передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения до 28 мая. В списке 33 места.

Треноги перенесены на загородные дороги федерального и регионального уровня Тульской области в соответствии с местами концентрации ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU