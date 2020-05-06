Где размещаются в Тульской области треноги до 28 мая
Треноги перенесены на загородные дороги федерального и регионального уровня
Фото: Алексей ФОКИН
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В ГИБДД УМВД России по Тульской области рассказали, где будут располагаться передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения до 28 мая. В списке 33 места.
Треноги перенесены на загородные дороги федерального и регионального уровня Тульской области в соответствии с местами концентрации ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU