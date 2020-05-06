Онлайн-акция "Бессмертный полк" в Туле 2020: программа, расписание, участники
В этом году гражданская инициатива «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Участвовать могут как и прежде все желающие.
9 мая 2020 года в 11:00 тулякам предлагают выйти на балкон или подойти к окну с портретом или фотографией героя семьи и исполнить песню "День Победы".
До памятной даты на своей странице в соцсетях жители региона могут опубликовать рассказ о своем герое, применяя хештеги #БессмертныйПолкДома и #МойПолкДома. Они направят вашу историю в текстовую трансляцию сайта гражданской инициативы.
По хештегам #БессмертныйПолкТульскаяОбласть и #БессмертныйПолк71 региональные радиостанции будут отбирать истории для праздничного эфира.
ИСТОЧНИК KP.RU