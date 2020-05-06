С 7 мая в Туле отключится отопление
Батареи станут холодными
С 7 мая в Туле отключится отоплениеФото: соцсети
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Соответствующее постановление подписал глава администрации города Дмитрий Миляев. Традиционно окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, в течение пяти дней она должна быть выше +8 градусов.
По отзывам туляков в социальных сетях, многие уже давно вынуждены держать форточки и окна открытыми. Однако дата окончания сезона никак не скажется на платежках за тепло – в соответствии с законом расходы за теплоэнергию для рядовых потребителей распределяются равномерно в течении всего года.
ИСТОЧНИК KP.RU