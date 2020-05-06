Тулякам предлагают поучаствовать в акции «Синий платочек» онлайн

6 Май 2020 2020-05-06T14:36:45+03:00

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9 мая из-за эпидобстановки традиционные мероприятия заменят виртуальные акции. Например, поменяла формат акция «Синий платочек». Если годом ранее туляки вальсировали на площади города под одноименную песню, то в этот раз жителям города заранее предлагают записать на видео танец или исполнение песни (#СинийПлаточек, #нашапобеда71).

Всего к празднику подготовили более 100 различных виртуальных акций. Жители региона в преддверии праздника рисуют портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, читают фронтовые письма, записывают адресные видеопоздравления ветеранам, живущим в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU