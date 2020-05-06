Ушел из жизни почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев

6 Май 2020 2020-05-06T11:41:04+03:00

Трудно встретить туляка, который не знал бы этого общественного деятеля

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4 мая, на 81-м году жизни скончался общественный деятель, почетный гражданин города-героя Тулы Юрий Курмаев.

Юрий Михайлович в 1972 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения». С 2002 года работал в Совете Тульского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Юрий Курмаев внес большой вклад в воспитание молодежи, постоянно организовывал и проводил различные мероприятия, помогал в создании музеев боевой и трудовой славы, присвоении школам имен выдающихся туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU