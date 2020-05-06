Ушел из жизни почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев
4 мая, на 81-м году жизни скончался общественный деятель, почетный гражданин города-героя Тулы Юрий Курмаев.
Юрий Михайлович в 1972 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения». С 2002 года работал в Совете Тульского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Юрий Курмаев внес большой вклад в воспитание молодежи, постоянно организовывал и проводил различные мероприятия, помогал в создании музеев боевой и трудовой славы, присвоении школам имен выдающихся туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU