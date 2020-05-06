Детский пульмонолог расскажет в прямом эфире тулякам, как бороться астмой

6 Май 2020 2020-05-06T11:28:45+03:00

А также ответит на многие другие вопросы, которые поступят во время трансляции

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Очередной прямой эфир от Минздрава, в которых врачи продолжают отвечать на вопросы жителей региона, пройдет сегодня, 6 мая в 12.00.

На этот раз общение приурочено ко Всемирному дню борьбы с астмой. Он ежегодно отмечается 5 мая. О профилактике и лечении заболеваний дыхательных путей у юных туляков расскажет пульмонолог детской областной клинической больницы Наталья Гапонова.

Врач расскажет о том, существует ли генетическая предрасположенность к болезням дыхательной системы и что делать, если ребенок склонен к бронхиту, как снизить риск развития болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU