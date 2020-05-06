Проекции, посвященные Дню Победы, появились на ряде домов Тулы
Стены сразу нескольких домов в разных районах осветились символикой 9 Мая
Проекции, посвященные Дню Победы, появились на ряде домов ТулыФото: соцсети
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Не совсем пока еще ясно, будет ли акция со световыми символами 75-летия Победы закреплена за определенными жилыми домами или будет менять дислокацию каждый вечер, но проекции на высотках уже появились на днях на улицах Михеева и Пузакова.
Отношение жителей домов к световому шоу неоднозначное и вызвало обсуждение с соцсетях.
Вместе с тем, туляки уже могут присоединиться к акции «Окна Победы» - достаточно тематически украсить свое окно к празднику, сфотографировать, либо снять видео и выложить в социальные сети с тематическим хэштэгом.
ИСТОЧНИК KP.RU