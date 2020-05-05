5 Май 2020 2020-05-05T17:24:30+03:00

По каким адресам в Туле отключат электричество 6 мая Фото: Алексей ФОКИН

Публикуем список адресов на отключение электричества 6 мая 2020 года

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Как сообщает ТГЭС, завтра, 6 мая, несколько десятков домов в Туле останутся без электроэнергии. Это будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами. Об этом предупреждают ТГЭС.

Публикуем список адресов, которые останутся обесточенными с 12:00 до 19:00 по мск:

- ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4; Промышленный пр-зд, 1, 3; ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69

- Загородный пр-зд, 15, 1; ул. Кутузова, 36; ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16

- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 10-а, 7-а, 2-10 (чётн.); ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.); ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Бункерная, 7; Епифанское ш., 2

- ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

- 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60

- ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)

- 2-й Песчаный пр-зд, 17; ул. 3-я Песчаная, 17

- Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 21, 40-64 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)

- ул. Лазо, 16-34 (чётн.), 13-31 (нечётн.); ул. Станиславского, 64

- Станиславского, 64

- Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-зд, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.); 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечёитн.), 22, 24

- Мясново: п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 18; 5-й Лихвинский пр-здп. Михалково: ул. Казанская; ул. Сафонова, 1-9

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