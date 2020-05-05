В Тульской области 39-летний мужчина избил и задушил свою знакомую

5 Май 2020 2020-05-05T16:54:31+03:00

Происшествие случилось в ночь со 2 на 3 мая в Ясногорске около торгового центра

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Сотрудники Ясногорского следственного отдела завели уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тульской области за убийство им своей 40-летней знакомой.

По предварительным данным, в ночь со 2 на 3 мая 2020 года, злоумышленник, находясь около торгового центра «Новый Арбат» в Ясногорске повздорил со своей знакомой. В ходе конфликта мужчина избил ее, а после того, как она упала на землю от полученных ударов, стал душить ее до тех пор, пока пострадавшая не скончалась. Подозреваемого задержали сотрудниками следственного управления и росгвардейцы. Мужчина признал свою вину полностью.

На данный момент следователи проводят сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU