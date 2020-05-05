Тульские полицейские перегородили въезд в Кондуки

5 Май 2020 2020-05-05T16:02:39+03:00

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Тульские полицейские с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, проводят рейды в Узловском районе. В рейдах принимают участие представители МЧС И Росгвардии.

В «Романцевских горах» рядом с деревней Кондуки организовано дежурство мобильных групп, созданы препятствия-распашки и установлены бетонные блоки, препятствующие проезду на территорию природного объекта. Полиция напоминает жителям, что данный природный объект входит в перечень территорий общественных пространств, посещение которых приостановлено на время действия режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU