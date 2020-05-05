Тульские полицейские перегородили въезд в Кондуки
Тульские полицейские с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, проводят рейды в Узловском районе. В рейдах принимают участие представители МЧС И Росгвардии.
В «Романцевских горах» рядом с деревней Кондуки организовано дежурство мобильных групп, созданы препятствия-распашки и установлены бетонные блоки, препятствующие проезду на территорию природного объекта. Полиция напоминает жителям, что данный природный объект входит в перечень территорий общественных пространств, посещение которых приостановлено на время действия режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU