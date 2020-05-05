Мобильные мошенники увели у четырех туляков 412 тысяч рублей
Эпизоды мошенничества с использованием банковских карт по прежнему не редкость в нашем регионе. От случая к случаю механизм подобных преступлений практически не меняется: неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.
Так, за прошедшие сутки у четырёх жителей региона преступниками были похищены денежные средства на сумму около 412 000 рублей. Как показывает практика, потерпевшие зачастую осведомлены о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничества, но так или иначе попадаются на уловки злоумышленников.
На данный момент, по данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU