Количество преступлений в Тульской области сократилось на 2,6%

5 Май 2020 2020-05-05T15:04:46+03:00

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Сегодня, 5 мая, региональное УМВД в дистанционном режиме подвело итоги своей работы за последние четыре месяца. Как показала статистика, за этот период численность преступлений в регионе сократилась. По мнению правоохранителей, такой спад может быть связан с введенными в регионе ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщил начальник областного УМВД, количество зарегистрированных преступлений, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 2,6%. А вот раскрываемость преступлений наоборот выросла на 16,8 % по всем линиям работы.

Также, раскрываемость тяжких и особо тяжких злодеяний превысила 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU