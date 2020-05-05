На Тулу надвигается гроза, дождь и сильный ветер

5 Май 2020 2020-05-05T14:23:57+03:00

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На территории Тульской области в ближайшие 1-3 часа и до вечера ожидается сильный дождь, гроза и усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 м/с. Такая погода будет наблюдаться и в первой половине ночи 6 мая.

Во время грозы Главное управление регионального МЧС советует тулякам:

- держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.);

- если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

- если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

- не прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и пр.;

- во время грозы не находиться на воде и у воды;

- если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, покинуть транспортное средство и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;

- если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь;

- человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызвать «скорую помощь» и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU