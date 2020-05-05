В Тульской области появится памятник "Булочки Венёвки"

5 Май 2020 2020-05-05T12:41:12+03:00

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В Венёве планируется установка памятника булочки, который претендует на звание еще одного гастрономического бренда Тульской области. “Булочка Венёвка” имеет рост 2 метра и сделана из прочного пластика. На данный момент известно предположительная локация установки “вкусного памятника”.

Местом установки выбрали отрезок главной исторической улицы города - ул. Льва Толстого. Памятник будет находится, предположительно, на участке между улицами К.Маркса и Советской.

Арт-объект уже утвердил концепцию внешнего вида. Памятник выполнен в виде буквы “В”, что служит началом названия самого города.

ИСТОЧНИК KP.RU