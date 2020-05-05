2020-05-05T11:04:03+03:00
Общество

Туляки примут участие в "Бессмертном полку" через окна своих домов

"Бессмертный полк" в Туле пройдет в этом году в видоизмененном и дистанционном формате
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляки примут участие в "Бессмертный полку" через окна своих домовТуляки примут участие в "Бессмертный полку" через окна своих домовФото: Алексей ФОКИН
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Как мы писали ранее, День Победы в этом году для туляков пройдет преимущественно в дистанционном формате. Помимо основных праздничных мероприятий и акций, в ином формате пройдет и акция “Бессмертный полк”.

9 мая в 11:00 туляки могут выйдут на свои балконы или просто выглянут из окна с портретом или фотографией воина своей семьи и исполнят песню «День Победы». А в некоторых дворах еще и состоится необычный концерт, который будет организован при помощи тульского автозвука. Для любителей онлайн-движения, в акции можно будет поучаствовать еще и в социальных сетях, поставив фото своего родного героя к себе на аватарку.

В тех же социальных сетях можно еще и разместить небольшой рассказ о советском герое своей семьи в виде текста или видео о своем герое. К посту можно прикрепить тематические хэштеги, которые помогут другим людям и источникам находить ваш рассказ. Так, например, #БессмертныйПолкДома - направит рассказ в текстовую трансляцию сайта moypolk.ru, а #БессмертныйПолк71 - станет поможет региональным радиостанциям найти рассказ и прочитать его в прямом эфире 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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