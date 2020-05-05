2020-05-05T10:25:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Туле увеличился почти вдвое

На 5 мая индекс самоизоляции в Туле составил 3,3 балла
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Индекс саамоизоляции в Туле увеличился почти вдвоеИндекс саамоизоляции в Туле увеличился почти вдвоеФото: Алексей ФОКИН
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С началом мая месяца показатель индекса самоизоляции по Тульской области резко поднялся. Такой скачок говорит о том, что в период майских праздников все больше людей предпочли остаться дома, а не заполнять улицы города во время непростой эпид обстановки.

На сегодняшний день, 5 мая, индекс самоизоляции в Туле составил 3,3 балла. Однако, в конце апреля этот индекс достигал всего 1,8 баллов. Также, заметим, что в районах Тульской области ситуация тоже улучшилась. В Щёкино индекс самоизоляции равен 3,8 баллов, Узловой и Донском - 3,6 баллов, а в Новомосковске и Алексине - 3,5 баллов. Однако, несмотря на увеличившиеся показатели, людей на улицах остается, как и прежде, много.

Напоминаем, что до 11 мая на территории региона будут действовать ряд крупных ограничений из-за распространения коронавируса. Помимо этого, до 11 числа всем жителям Тульской области порекомендовали ходить по улицам и другим общественным местам, не снимая медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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