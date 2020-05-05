В Тульской области маски не снимут вплоть до 11 мая

5 Май 2020 2020-05-05T09:47:19+03:00

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Вчера, 4 мая, глава региона посоветовал тулякам не снимать медицинские маски вплоть до 11 мая. Так. медицинские маски и респираторы или другие средства защиты органов дыхания рекомендовано продолжать носить на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона.

По словам регионального правительства, масок в аптеках должно хватить на всех. Наличие изделий на складах и прилавках, а также постоянную поставку масок в аптеки и магазины будут контролировать Росздравнадзор и представители власти.

Плюсом, до 6 мая будет составлен перечень тех граждан, кто может получить маски в Тульской области бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU