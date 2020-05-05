В Тульской области маски не снимут вплоть до 11 мая
Вчера, 4 мая, глава региона посоветовал тулякам не снимать медицинские маски вплоть до 11 мая. Так. медицинские маски и респираторы или другие средства защиты органов дыхания рекомендовано продолжать носить на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона.
По словам регионального правительства, масок в аптеках должно хватить на всех. Наличие изделий на складах и прилавках, а также постоянную поставку масок в аптеки и магазины будут контролировать Росздравнадзор и представители власти.
Плюсом, до 6 мая будет составлен перечень тех граждан, кто может получить маски в Тульской области бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU