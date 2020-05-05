5 мая в Туле будет жарко, но дождливо
Днем температура воздуха поднимется до +20 градусов и выпадут осадки
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Сегодня, 5 мая, в Тульскую область придет пасмурная и дождливая, но довольно теплая погода. Днем термометр покажет температуру +20...+21°C, вечером столбик термометра будет показывать +15...+19°C.
Ветер сегодня будет умеренный юго-восточный со скоростью до 5,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы 740 мм.рт.ст.
Возможно сегодня и появление грозы. Завтра, 6 мая, в Туле на протяжение целого дня ожидаются осадки, а температура воздуха упадет до +17°C.
ИСТОЧНИК KP.RU