Тулякам в период пандемии помогают вернуться домой из-за границы

4 Май 2020 2020-05-04T17:46:46+03:00

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В Тульскую область смогли вернуться 32 жителя, которые застряли в других странах из-за пандемии коронавируса и перекрытия авиасообщения с родной страной. За последние несколько дней на малую родину вернулись еще 17 человек, которым региональное правительство помогло выбраться из ряда стран, включая Великобританию и Таиланда. Также, в скором времени обратно домой из Таиланда должны вернутся еще 22 туляка.

Всех вернувшихся туляков встречают в аэропорту, а после чего в сопровождении медиков везут обратно в регион. Однако, после прибытия домой, каждый из туристов должен будет уйти на строгую и обязательную самоизоляцию, которая продлится для туристов 14 дней.

На постоянной основе региональное правительство держит связь с теми туляками, которые до сих пор так и не смогли вернуться домой из других стран. Те жители региона, которые сейчас находятся за границей, могут получить помощь, воспользовавшись сайтом Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU