2020-05-04T17:25:16+03:00
Общество

В Тульской области цифровые пропуска по рабочим поездкам могут оформлять только работодатели

С 4 мая цифровые пропуска для сотрудников организаций и предприятий смогут оформлять только сами работодатели
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Как сообщалось ранее, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в Тульской области были введены цифровые пропуска. С 30 апреля на тульских дорогах расположилось девять контролирующих постов, которые проверяют наличие пропусков у всех выезжающих и въезжающих в регион автомобилей. С 4 мая 2020 года пропуска по работе смогут оформлять только работодатели. Сейчас, до вступления нововведений в силу, возможность оформить разовый пропуск доступна для самих сотрудников. При таком способе оформления, сотрудники, кроме самого пропуска, должны иметь при себе специальную справку с места работы. Напоминаем, что при передвижениях по стране гражданам следует уточнять наличие дополнительных правил и ограничений того субъекта РФ, где расположен конечный путь следования, для избежания нежелательных задержек и нарушений режима электронных пропусков. Проверять наличие электронного пропуска будут правоохранители на так называемых «антивирусных» постах. Если гражданин осуществит пересечение границы региона без цифрового пропуска ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.Как сообщалось ранее, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в Тульской области были введены цифровые пропуска. С 30 апреля на тульских дорогах расположилось девять контролирующих постов, которые проверяют наличие пропусков у всех выезжающих и въезжающих в регион автомобилей. С 4 мая 2020 года пропуска по работе смогут оформлять только работодатели. Сейчас, до вступления нововведений в силу, возможность оформить разовый пропуск доступна для самих сотрудников. При таком способе оформления, сотрудники, кроме самого пропуска, должны иметь при себе специальную справку с места работы. Напоминаем, что при передвижениях по стране гражданам следует уточнять наличие дополнительных правил и ограничений того субъекта РФ, где расположен конечный путь следования, для избежания нежелательных задержек и нарушений режима электронных пропусков. Проверять наличие электронного пропуска будут правоохранители на так называемых «антивирусных» постах. Если гражданин осуществит пересечение границы региона без цифрового пропуска ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.Фото: Алексей ФОКИН
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С 30 апреля в Тульской области были введены цифровые пропуска. Так, на тульских дорогах расположилось девять контролирующих постов, которые проверяют наличие пропусков у всех выезжающих и въезжающих в регион транспортных средств.

С 4 мая 2020 года пропуска по работе смогут оформлять только работодатели. Сейчас же каждого туляка есть возможность оформить разовый пропуск даже по рабочим поездкам. При таком способе оформления, сотрудники, кроме самого пропуска, должны иметь при себе паспорт и специальную справку с места работы. Отметим, что при передвижениях внутри страны гражданам следует уточнять наличие дополнительных правил и ограничений того субъекта РФ, где расположен конечный путь следования, для избежания нежелательных задержек и нарушений режима электронных пропусков.

Проверять наличие электронного пропуска будут правоохранители на так называемых «антивирусных» постах. Если гражданин осуществит пересечение границы региона без цифрового пропуска, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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