В Тульской области "карантинных нарушителей" будут находить при помощи дронов
В Тульской области во время майских праздников вводятся усиленные патрули сотрудников МЧС, Росгвардии и УМВД. Особое внимание проверяющие органы будут уделять лесопарковым зонам, где обычно на праздники и собираются жители региона. Такие меры введены в связи с неблагоприятной эпид обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.
Лесопарковые территории будут проверять росгвардейцы, используя для этого квадроциклы. Всех тех, кого выявят в «запретных зонах» сотрудники Росгвардии, направят в отделения полиции для составления административного протокола.
Стоит отметить, что патрулирование в регионе будет происходить не только наземным методом, но и воздушным. Так нарушителей теперь будут находить при помощи беспилотных дронов. Также, с помощью них спасатели смогут вовремя пресекать даже маленькие очаги возгорания, которые могут возникнуть после действий человека либо же стихийным образом.
ИСТОЧНИК KP.RU