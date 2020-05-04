2020-05-04T16:49:31+03:00
Общество

В Тульской области "карантинных нарушителей" будут находить при помощи дронов

На время майских праздников тульские леса и парки будут усиленно патрулировать полицейские, военные и спасатели
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области "карантинных нарушителей" будут находить при помощи дроновВ Тульской области "карантинных нарушителей" будут находить при помощи дроновФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области во время майских праздников вводятся усиленные патрули сотрудников МЧС, Росгвардии и УМВД. Особое внимание проверяющие органы будут уделять лесопарковым зонам, где обычно на праздники и собираются жители региона. Такие меры введены в связи с неблагоприятной эпид обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.

Лесопарковые территории будут проверять росгвардейцы, используя для этого квадроциклы. Всех тех, кого выявят в «запретных зонах» сотрудники Росгвардии, направят в отделения полиции для составления административного протокола.

Стоит отметить, что патрулирование в регионе будет происходить не только наземным методом, но и воздушным. Так нарушителей теперь будут находить при помощи беспилотных дронов. Также, с помощью них спасатели смогут вовремя пресекать даже маленькие очаги возгорания, которые могут возникнуть после действий человека либо же стихийным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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