Туляки украсят свои окна символами Великой Победы

4 Май 2020 2020-05-04T13:00:57+03:00

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В преддверии праздника 9 мая и 75-летия Великой Победы тулякам предлагают поучаствовать во Всероссийской акции “Окна Победы”. С 1 по 9 мая жители региона смогут сказать “Спасибо” всем воинам и ветеранам ВОВ, украсив окна своих домов и квартир символами Победы.

Принять участие в таком праздничном мероприятии может совершенно любой туляк. Так, окна можно будет украсить уже подготовленными трафаретами или с помощью красок, где можно будет разместить любой символ Великой Победы - георгиевские ленты, красные звезды или просто слова благодарности ветеранам. “Окна Победы” являются одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы.

Помимо обычных жилых домов, свои окна украсят и учреждения детских домов, больниц, воинских частей и других организаций Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU