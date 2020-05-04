2020-05-04T12:33:25+03:00
Коронавирус Covid-19

При въезде в Тульскую область все медики будут уходить на обязательную самоизоляцию

Листки об обязательной самоизоляции будут выдаваться медработникам при въезде в Тульскую область
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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При въезде в Тульскую область все медики будут уходить на обязательную самоизоляциюПри въезде в Тульскую область все медики будут уходить на обязательную самоизоляциюФото: Алексей ФОКИН
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С 3 мая на границе Тульской области развернуты медпункты для проведения выборочного забора анализов на заражение коронавирусной инфекцией у лиц, пересекающих границу региона.На этих постах контролирующие органы, также, будут вручать уведомления о самоизоляции. Такие дополнительные меры безопасности были введены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе из-за коронавируса.

Кроме того, теперь все въезжающие в регион работники медицинских служб, вне зависимости от места их проживания, обязаны направляться в обсервацию, из которых в медучреждение их будут доставлять специальные дежурные автобусы.

Напомним, что с 30 апреля на границе региона расположены контрольные посты, на которых проводится проверка цифровых пропусков у каждого автомобилиста осуществляющего въезд или выезд из области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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