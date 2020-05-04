4 Май 2020 2020-05-04T12:28:27+03:00

Свыше 600 нарушений ПДД пресекли полицейские на тульских дорогах за выходные дни Фото: Алексей ФОКИН

С 1 по 4 мая на дорогах региона патрулировали сотрудники ГАИ

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В Тульской области снова прошла проверка выходного дня на соблюдение ПДД. Так, с 1 по 4 мая дорожное движение контролировали сотрудники ГИБДД. За указанный период ими было выявлено более 600 нарушений.

Так за совершенные дорожные нарушения к административной ответственности было привлечено:

- 20 водителей за нарушение требований к перевозке детей;

- 13 водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

- 4 водителя за управлении транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами;

- 25 водителей за управление транспортным средством с превышающей тонировкой;

- 49 водителей за пьяное вождение, из которых 27 - управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 19 - отказались от прохождения медэкспертизы, а еще 3 водителя снова попались за подобное нарушение;

Помимо вышеперечисленных нарушений, еще на штрафстоянку были перемещены 73 транспортных средства.

ИСТОЧНИК KP.RU