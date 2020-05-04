2020-05-04T12:28:27+03:00
Происшествия

Свыше 600 нарушений ПДД пресекли полицейские на тульских дорогах за выходные дни

С 1 по 4 мая на дорогах региона патрулировали сотрудники ГАИ
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Свыше 600 нарушений ПДД пресекли полицейские на тульских дорогах за выходные дниСвыше 600 нарушений ПДД пресекли полицейские на тульских дорогах за выходные дниФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области снова прошла проверка выходного дня на соблюдение ПДД. Так, с 1 по 4 мая дорожное движение контролировали сотрудники ГИБДД. За указанный период ими было выявлено более 600 нарушений.

Так за совершенные дорожные нарушения к административной ответственности было привлечено:

- 20 водителей за нарушение требований к перевозке детей;

- 13 водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

- 4 водителя за управлении транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами;

- 25 водителей за управление транспортным средством с превышающей тонировкой;

- 49 водителей за пьяное вождение, из которых 27 - управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 19 - отказались от прохождения медэкспертизы, а еще 3 водителя снова попались за подобное нарушение;

Помимо вышеперечисленных нарушений, еще на штрафстоянку были перемещены 73 транспортных средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляки украсят свои окна символами Великой Победы
При въезде в Тульскую область все медики будут уходить на обязательную самоизоляцию
Свыше 600 нарушений ПДД пресекли полицейские на тульских дорогах за выходные дни
В Тульской области 1900 домов Донского района остались без холодного водоснабжения
В Тульской области жителям Ясногорска восстановили водоснабжение
Туляки-ветераны ВОВ получили подарки от следственного комитета
4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрации
Какая погода ждет туляков 4 мая
В Тульской области 60-летний водитель сбил велосипедиста насмерть и теперь сядет в тюрьму
В Тульской области выявили 22 мотоциклиста-нарушителя
3 мая в Тульскую область придет гроза и сильный ветер
В Тульской области около 2000 жителей Ясногорска остались без воды
В Туле нетрезвый водитель не смог сбежать от полицейских из-за встречи со столбом
В Тульской области под ИВЛ находятся 24 человека с коронавирусом
3 мая в Туле за порядком и спокойствием в городе проследит дежурный администрации
Житель Подмосковья настойчиво хотел проехать в Тульскую область без цифрового пропуска
Тульские мемориалы в честь Великой Победы будут полностью готовы к 9 мая