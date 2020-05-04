Свыше 600 нарушений ПДД пресекли полицейские на тульских дорогах за выходные дни
В Тульской области снова прошла проверка выходного дня на соблюдение ПДД. Так, с 1 по 4 мая дорожное движение контролировали сотрудники ГИБДД. За указанный период ими было выявлено более 600 нарушений.
Так за совершенные дорожные нарушения к административной ответственности было привлечено:
- 20 водителей за нарушение требований к перевозке детей;
- 13 водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
- 4 водителя за управлении транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами;
- 25 водителей за управление транспортным средством с превышающей тонировкой;
- 49 водителей за пьяное вождение, из которых 27 - управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 19 - отказались от прохождения медэкспертизы, а еще 3 водителя снова попались за подобное нарушение;
Помимо вышеперечисленных нарушений, еще на штрафстоянку были перемещены 73 транспортных средства.
ИСТОЧНИК KP.RU