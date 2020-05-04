4 Май 2020 2020-05-04T10:56:26+03:00

В Тульской области 1900 домов Донского района остались без холодного водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН

Холодную воду тулякам восстановили лишь 4 мая к 02:00 по мск

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Вечером 3 мая жители микрорайона Центральный ГО Донской сообщили в Управление МЧС о внезапном прекращении подачи холодной воды. Коммунальный конфуз произошел около 17:10 по мск.

Как выяснилось причиной аварии стал прорыв водовода. Из-за этого 1900 домов в микрорайоне остались без холодной воды. На месте происшествия для устранения аварии и починки водовода работали аварийно-восстановительная бригада и оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона МЧС по Тульской области.

Водоснабжение в домах было восстановлено лишь к 02:00 по мск.

ИСТОЧНИК KP.RU