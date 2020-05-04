В Тульской области жителям Ясногорска восстановили водоснабжение

4 Май 2020 2020-05-04T10:40:49+03:00

3 мая коммунальная авария на насосной станции оставила без воды около 2000 домов

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Вчера в полдень, 3 мая, в Ясногорске случилась коммунальная авария, в результате которой около 2000 местных домов остались без холодной воды. Об этом в Управление МЧС доложили около 12:10 по мск.

Нарушение электроснабжения насосной станции стало причиной резкого прекращения водоснабжения городских домов. Так, на место выехали работники аварийно-восстановительной бригады и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона, которые активно устраняли причины аварии.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к 17:25 все ремонтные работы были завершены. Водоснабжение в Ясногорске восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU