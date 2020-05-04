2020-05-04T10:40:49+03:00
Происшествия

В Тульской области жителям Ясногорска восстановили водоснабжение

3 мая коммунальная авария на насосной станции оставила без воды около 2000 домов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Тульской области жителям Ясногорска восстановили водоснабжениеВ Тульской области жителям Ясногорска восстановили водоснабжениеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Вчера в полдень, 3 мая, в Ясногорске случилась коммунальная авария, в результате которой около 2000 местных домов остались без холодной воды. Об этом в Управление МЧС доложили около 12:10 по мск.

Нарушение электроснабжения насосной станции стало причиной резкого прекращения водоснабжения городских домов. Так, на место выехали работники аварийно-восстановительной бригады и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона, которые активно устраняли причины аварии.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к 17:25 все ремонтные работы были завершены. Водоснабжение в Ясногорске восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области жителям Ясногорска восстановили водоснабжение
Туляки-ветераны ВОВ получили подарки от следственного комитета
4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрации
Какая погода ждет туляков 4 мая
В Тульской области 60-летний водитель сбил велосипедиста насмерть и теперь сядет в тюрьму
В Тульской области выявили 22 мотоциклиста-нарушителя
3 мая в Тульскую область придет гроза и сильный ветер
В Тульской области около 2000 жителей Ясногорска остались без воды
В Туле нетрезвый водитель не смог сбежать от полицейских из-за встречи со столбом
В Тульской области под ИВЛ находятся 24 человека с коронавирусом
3 мая в Туле за порядком и спокойствием в городе проследит дежурный администрации
Житель Подмосковья настойчиво хотел проехать в Тульскую область без цифрового пропуска
Тульские мемориалы в честь Великой Победы будут полностью готовы к 9 мая