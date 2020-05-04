Туляки-ветераны ВОВ получили подарки от следственного комитета

4 Май 2020 2020-05-04T10:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии праздников сотрудники Следственного комитета по Тульской области в Щекино и Киреевске навестили ветеранов ВОВ Паршикова Николая Анатольевича и Калинина Николая Яковлевича. Такой визит был приурочен к акции «Без внимания не останутся». Так, безо внимания ветеранов не оставили даже в условиях непростой эпид обстановки.

Следуя всем санитарным нормам, офицеры привезли к дверям квартир уважаемых ветеранов необходимые для них продуктовые наборы. Так Управление выразило свою благодарность за великие подвиги туляков во время ВОВ.

Поздравленные ветераны искренне поблагодарили сотрудников СК за заботу и внимание, а также отметили, что именно выручка, взаимопомощь, неравнодушие к ближнему позволили им пережить непростые военные времена.

ИСТОЧНИК KP.RU