4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрации
Сегодня дежурным администрации назначен Яковлев Иван Владимирович
4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрацииФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 мая, порядок и спокойствие в Туле будет контролировать назначенный дежурный сотрудник тульской администрации. По традиции, дежурные назначаются на все праздничные и выходные дни.
Сегодня дежурным администрации назначен заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению по Пролетарскому территориальному округу Яковлев Иван Владимирович.
Со всеми возникающими вопросами туляки могут обращаться по телефону ЕДДС: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU