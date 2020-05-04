2020-05-04T09:49:23+03:00
Общество

4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрации

Сегодня дежурным администрации назначен Яковлев Иван Владимирович
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрации4 мая за порядком и спокойствием в Туле проследит дежурный сотрудник администрацииФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 4 мая, порядок и спокойствие в Туле будет контролировать назначенный дежурный сотрудник тульской администрации. По традиции, дежурные назначаются на все праздничные и выходные дни.

Сегодня дежурным администрации назначен заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению по Пролетарскому территориальному округу Яковлев Иван Владимирович.

Со всеми возникающими вопросами туляки могут обращаться по телефону ЕДДС: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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