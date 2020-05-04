2020-05-04T09:35:00+03:00
Общество

Какая погода ждет туляков 4 мая

Температура воздуха в Туле достигнет +20 градусов и принесет с собой дожди
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Какая погода ждет туляков 4 маяКакая погода ждет туляков 4 маяФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В первый майский понедельник, 4 мая, в Тулу пришло пасмурное небо, почти летняя температура и небольшой дождь с утра и днем. В дневное время градусник покажет температуру +17...+20°C, а вечером +14...+20°C.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью до 3,5 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 742 мм.рт.ст.

Сегодня же ночью температура воздуха упадет до +14°C, однако, на следующее утро снова поднимется на отметку +20. Помимо этого, во вторник в Тульской области ожидается продолжительный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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