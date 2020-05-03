3 Май 2020 2020-05-03T15:43:52+03:00

В Тульской области 60-летний водитель сбил велосипедиста насмерть и теперь сядет в тюрьму Фото: Алексей ФОКИН

Пенсионер отбудет срок в колонии-поселении и не сможет управлять автомобилем еще три года

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22 апреля Узловской городской суд приговорил местного 60-летнего пенсионера за нарушение ПДД во время управления автомобилем. Дело в том, что несоблюдение им правила повлекли по неосторожности смерть другого участника дорожного движения.

Трагический случай произошел 5 ноября 2019 года с 6 часов 20 минут до 6 часов 37 минут в Узловой. В установленное время 60-летний местный житель ехал по дорогам города на технически неисправном автомобиле. На одном из участков дороги он не уступил дорогу имеющему преимущество в движении велосипедисту, вследствие чего совершил с ним столкновение. В результате ДТП велосипедист получил сильные телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Суд признал 60-летнего водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, мужчину лишили водительских прав на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU