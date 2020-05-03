3 мая в Тульскую область придет гроза и сильный ветер

3 Май 2020 2020-05-03T15:17:51+03:00

В ближайшие 1-2 часа в регионе ожидается гроза и усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 м/с

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 мая, в Тульской области в ближайшие 1-2 часа ожидается гроза, а при ней усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 м/с. Об этом сообщает региональное Управление МЧС. Такая погода продлится вплоть до 21:00 по мск.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует жителям региона:

- Поставить машину в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU